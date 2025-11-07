10.4 C
Kulture

Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”

By admin

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Rahovecit ka shpallur Konkursin Kombëtar Letrar “Sulejman Krasniqi”, bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal nr. 1427 të datës 30 prill 2019 për themelimin e këtij çmimi, raporton PrizrenPress.

Konkursi u dedikohet krijuesve shqiptarë nga të gjitha trojet, të cilët ftohen të konkurrojnë me prozë apo poezi, në kuadër të garës që mban emrin e shkrimtarit të njohur rahovecas. Sipas njoftimit, punimet nuk duhet të jenë më të gjata se katër faqe A4 dhe duhet të dorëzohen të koduara, në tri kopje fizike në objektin e Komunës së Rahovecit, ose nëpërmjet emailit në adresën: [email protected].

Afati i aplikimit është nga 7 nëntor deri më 4 dhjetor 2025, ndërsa rezultatet do të publikohen më 7 dhjetor 2025, në kuadër të Ditës së Bibliotekës Komunale “Sulejman Krasniqi” dhe shënimit të ditëlindjes së autorit.

Fituesit e çmimit do të shpërblehen me shuma monetare, ndërsa vlerësimi i veprave do të bëhet nga një jury profesionale e përzgjedhur nga organet komunale të Rahovecit./PrizrenPress.com

Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’
Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

