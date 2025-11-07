Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

Partia Demokratike e Kosovës ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Nismën Socialdemokrate për balotazhin në Prizren.Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrneit, Shaqir Totaj njoftoi se për bashkëpunim me Albulena Balaj-Halimajn, kandidate për kryetare nga NISMA.
Për këtë bashkëpunim ka njoftuar edhe Balaj-Halimaj e cila ka ftuar qytetarët e Prizrenit të votojnë Totajn në balotazh.
“Në këtë takim, kemi vendosur që fjalët t’i kthejmë në punë dhe të garantojmë stabilitet institucional për mandatin e ardhshëm. Prandaj, të dielën ftoj qytetarët e Prizrenit ta votojnë Shaqir Totajn për kryetar të komunës, në mënyrë që bashkë ta çojmë përpara çdo projekt që e meriton qyteti ynë”- ka shkruar Balaj-Halimaj mes tjerash.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren