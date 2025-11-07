10.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

By admin

Partia Demokratike e Kosovës ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Nismën Socialdemokrate për balotazhin në Prizren.Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrneit, Shaqir Totaj njoftoi se për bashkëpunim me Albulena Balaj-Halimajn, kandidate për kryetare nga NISMA.

Për këtë bashkëpunim ka njoftuar edhe Balaj-Halimaj e cila ka ftuar qytetarët e Prizrenit të votojnë Totajn në balotazh.

“Në këtë takim, kemi vendosur që fjalët t’i kthejmë në punë dhe të garantojmë stabilitet institucional për mandatin e ardhshëm. Prandaj, të dielën ftoj qytetarët e Prizrenit ta votojnë Shaqir Totajn për kryetar të komunës, në mënyrë që bashkë ta çojmë përpara çdo projekt që e meriton qyteti ynë”- ka shkruar Balaj-Halimaj mes tjerash.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”
Next article
Ndahet Çmimi i Poezisë “Xhevdet Bajraj” në Rahovec

Më Shumë

Lajme

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Gjatë kontrolleve të zhvilluara në orët e fundit në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, janë evidentuar dy raste të ndryshme të tentativave për kalim...
Siguri

Vërmicë: Konfiskohen 25% e parave të padeklaruara të një udhëtari

Në pikën kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një sasi të mjeteve monetare të padeklaruara që u gjetën në çantën e dorës së...

Bashkimi bindës në derbi, ndal fitoret e Sigal Prishtinës në Prizren

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Prizreni do të ketë fusha moderne tenisi, punimet në fazën përfundimtare

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Policia në Prizren sekuestron tre patenta për tejkalim të shpejtësisë

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

Për Fatos Nanon

LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne