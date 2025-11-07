Prizreni gati për Turneun Memorial të Boksit ‘Komandant Drini’

Në nderim të heroizmit të Komandant Drinit – Ekrem Rexhës, qyteti i Prizrenit do të presë nesër (8 nëntor 2025) Turneun Memorial të Boksit “Komandant Drini”.
Ngjarja do të zhvillohet në ora 17:00 në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, raporton PrizrenPress.
Ky turne, që tashmë është kthyer në traditë, synon të bashkojë sportistë, qytetarë dhe dashamirë të boksit për një mbrëmje ku forca dhe emocioni ndërthuren me respektin për ata që luftuan për liri.
Organizatorët theksojnë se ky event është më shumë se një garë sportive.
“Boksi është betejë në ring, kujtimi është betejë në shpirt”, thuhet në njoftimin e tyre.
Turneu do të shërbejë si një mundësi për të promovuar sportin dhe për të përkujtuar sakrificën e heroit të kombit, Ekrem Rexha – Komandant Drini. Të gjithë qytetarët janë të ftuar të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e këtij nderimi./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/