Artan Abrashi ushtron të drejtën e votës në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, hodhi votën e tij në qytet dhe bëri thirrje për pjesëmarrje aktive qytetare.

Para mediave, Abrashi tha se uron që çdo gjë të shkojë mirë.

“Uroj fat, uroj që çdo gjë të shkojë mirë, dhe bëj apel që të dalim sot dhe të bëjmë një festë të demokracisë dhe qytetarisë në Prizren”, u deklarua ai.

Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici
45 aksidente dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

