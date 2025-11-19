13.1 C
Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Bashkimi ka triumfuar bindshëm ndaj Trepçës me rezultat 82:53 (24:10, 28:16, 17:8, 13:19), në ndeshjen e Kupës së Kosovës, e zhvilluar në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Skuadra prizrenase nisi fuqishëm duelin, duke krijuar distancë të madhe që në periudhën e parë. Me një seri të gjatë dhe lojë të disiplinuar, Bashkimi e kontrolloi takimin gjatë gjithë kohës, duke mos lejuar Trepçën të afrohej në rezultat.

Për Bashkimin, kontribut të mirë dhanë Alexis Mead me 22 pikë, 8 kërcime dhe 8 asistime dhe Aulona Muahadri me 7 pikë, 11 kërcime dhe dy asistime, ndërsa te Trepça më e dalluara ishte Miyu Mizukawa me 16 pikë, 3 kërcime dhe 5 asistime./PrizrenPress.com

