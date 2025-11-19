Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Nga prurjet e mëdha të ujërave, u dëmtua ura që lidh fshatrat Zojz dhe Medvec, si dhe komunën e Mamushës.
Sipas përfaqësuesit të fshatit Zojz, Xhevat Thaqi, kjo gjendje u krijua mëngjesin e sotëm. Pasi e pa gjendjen e urës, policia e ka mbyllur atë për qarkullim.
Berzat Mazreku ishte nisur mëngjesin e sotëm të shihte se çfarë kishte ndodhur me serrat e tij matanë urës, por nuk arriti të dalë, pasi ura nuk kalohet as në këmbë.
Enver Kastrati nga fshati Medvec thotë se ishte i fundit që kaloi mbi urë këtë të mërkurë.
Sipas drejtoreshës për emergjenca dhe siguri në komunën e Prizrenit, Ramize Sinani Shala, dëmet më të mëdha Prizreni i pati në infrastrukturë, si dhe disa shtëpi banimi në Rimajë të Hasit. Ekipet sipas saj, janë në terren dhe po e verifikojnë gjendjen.
Në ditën e sotme, intensiteti i reshjeve në rajonin e Prizrenit është më i vogël, por niveli i ujit në lumenj ende është problematik, pasi po sjell më vete mbeturina dhe drunj.
