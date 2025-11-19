13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
Lajme

Dështon Qeveria “Konjufca 1”

By admin

Glauk Konjufca nuk ka arritur t’i marrë votat e mjaftueshme për t’u bërë kryeministër i Kosovës dhe për ta bërë kabinetin qeveritar.

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj
Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Lajme

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Në Prizren ka nisur trajnimi gjashtëditor për zbatimin praktik të Kurrikulës së Re, ku janë përfshirë grupe të reja mësimdhënësish nga fusha të ndryshme...
Fokus

Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Bashkimi ka triumfuar bindshëm ndaj Trepçës me rezultat 82:53 (24:10, 28:16, 17:8, 13:19), në ndeshjen e Kupës së Kosovës, e zhvilluar në palestrën “Sezai...

Distria shkëlqen në Zagreb – fiton medaljen e artë në Grand Prix

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Ylli bie përballë Borës

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Veteranit të UÇK-së, Lumni Lushaj, i jepet lamtumira e fundit në Gjonaj të Hasit

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Java e Filmit në Suharekë nderon Faruk Begollin dhe Enver Petrovcin me shfaqjen e “10 MINUTA”

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

Zonat që do të mbesin pa rrymë sot në Prizren

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Bedri Hamza, kryetari i ri i PDK-së

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Lajmet e Fundit

