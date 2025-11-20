13.1 C
Prizren
E premte, 21 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi ka përfunduar rrugëtimin e tij historik në FIBA Europe Cup, një edicion që ka shënuar majën e paraqitjeve ndërkombëtare të klubit prizrenas.

Pavarësisht se nuk arriti të kualifikohet në fazën e radhës, skuadra largohet nga gara me kokën lart dhe zemrat plot krenari për atë që ka arritur.

“Rrugëtimi ynë në FIBA Europe Cup ka përfunduar, largohemi me kokën lart dhe zemrat plot krenari. Ky ekip shkroi histori: Anwil e mundëm në para-kualifikime, ndërsa në fazën e grupeve arritëm tri fitore të mëdha kundër Cibonës, Reggianës dhe Dijonit. Të gjitha ekipet në grup përfunduan me bilanc të njëjtë 3–3, dhe fatkeqësisht kjo nuk na mjaftoi për të kaluar më tej. Me përkushtim, vendosmëri dhe zemër, Bashkimi shkëlqeu në Evropë! Me këto rezultate, shpresojmë se kemi bërë krenarë të gjithë – shtetin, qytetin, tifozët dhe gjithë shqiptarët që na mbështetën”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Bashkimi shënoi një rrugëtim mbresëlënës që nisi me fitoren e madhe ndaj Anwil-it në para-kualifikime, duke u siguruar pjesëmarrjen në fazën e grupeve. Aty, portokallezinjtë arritën tri fitore të rëndësishme përballë skuadrave të njohura evropiane si Cibona, Reggiana dhe Dijon, duke dëshmuar nivel të lartë gare dhe karakter të fortë.

Megjithëse grupi përfundoi me katër ekipe me bilanc të barabartë 3–3, rregullat e garës nuk shkuan në favor të prizrenasve, të cilët humbën mundësinë për kualifikim vetëm për shkak të diferencave të brendshme të pikëve.

Pavarësisht kësaj, Bashkimi ka fituar respekt të gjerë ndërkombëtar dhe ka sjellë krenari të madhe për qytetin e Prizrenit, sportdashësit kosovarë dhe gjithë shqiptarët që e kanë mbështetur në këtë aventurë.

Ky edicion mbetet një kapitull i artë në historinë e klubit – një dëshmi që Bashkimi mund të garojë denjësisht në nivelet më të larta të basketbollit evropian./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare
Next article
Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Më Shumë

Fokus

Dyshohet për një të vdekur nga aksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident i rëndë ka ndodhur në autostradën “Ibrahim Rugova”, drejtimi Prizren-Suharekë. Dyshohet se si pasojë e këtij aksidenti ka humbur jetën një person, derisa...
Fokus

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Zyrtarët doganorë gjatë ditës së enjte kanë zbuluar mallra të padeklaruar si: këpucë për meshkuj dhe femra, çanta dhe aksesorë të ndryshëm në pikëkalimin...

Nga sot gomat e dimrit të obligueshme

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

“Për një javë ditë do të jem te djali në Zvicër”- Postimi i veçantë i kryetarit të Dragashit!

Ekzekutohen pensionet me rritje

Kosova barazon me Zvicrën

Kush e vërshëlleu Granitin Xhakën?

Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

Intelegjenca Artificiale hap horizonte të reja për zejtarët e rinj në Prizren

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Liria e Prizrenit vazhdon marshimin – fiton minimalisht ndaj Dinamos së Ferizajt

Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

Anderson, sërish MVP

Prizren, aktakuzë për shitblerje të narkotikëve

Lumni Lushaj humbi jetën në një aksident trafiku

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne