Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Në derbin e zhvilluar mes KBF Junior 06 dhe KBF Penza, që përfundoi me fitoren e prizrenaseve 88:78, Lauren Carter u shpall MVP e xhiros së tetë me një paraqitje fantastike.
Ajo shënoi 34 pikë, 15 kërcime dhe 4 asistime, raporton PrizrenPress.
