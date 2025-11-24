Të shtëna me armë gjatë ahengut familjar në Suharekë, policia sekuestron dy pistoleta

Policia e Kosovës ka ndërmarrë masa hetimore pas raportimeve se më 15 nëntor 2025, gjatë një ahengu familjar në fshatin Savrovë të Suharekës, kishte pasur të shtëna me armë zjarri.
“Sektori i hetimeve në Suharekë përmes rrugëve operative ka pranuar një informatë se më datë 15.11.2025, në një aheng familjar në fshatin Savrovë – Suharekë, ka pasur të shtëna me armë zjarri”, thuhet në njoftimin e PK-së, raporton PrizrenPress.
Mëngjesin e së hënës, më 24.11.2025, rreth orës 08:10, Policia e Suharekës, në koordinim me Prokurorin Publik të Shtetit, ka kontaktuar organizatorin e ahengut, i cili është intervistuar si dëshmitar. Gjatë deklarimit të tij, policia ka mësuar se personi i dyshuar për të shtënat është vëllai i dëshmitarit, i cili aktualisht ndodhet në Gjermani, ku jeton dhe punon.
“Dëshmitari është intervistuar dhe, pas intervistimit, në konsultim me prokurorin kujdestar është liruar, ndërsa i dyshuari do të kontaktohet pasi të vijë në Kosovë”, vijon njoftimi i policisë.
Armët e sekuestruara si prova materiale janë një pistoletë me gaz, prodhuese ZORAKI 917, kalibër 9 mm, me një karikator, si dhe një pistoletë AREX Delta, me një karikator, dy (2) fishekë kalibër 9×19, dhe shtatë (7) fishekë kalibër 9 mm
Ndaj të dyshuarit është iniciuar procedurë hetimore për veprat penale “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm”.
Policia e Kosovës apelon tek qytetarët që të festojnë pa armë dhe të raportojnë çdo rast që cenon rendin dhe sigurinë./PrizrenPress.com/
