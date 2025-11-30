Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Në zonën historike të Prizrenit, shtyllat anti-parking shpesh dëmtohen nga drejtues të pakujdesshëm.
Një video e publikuar së fundmi tregoi një shofer që goditi shtyllat në rrugën e Saraçëve dhe u largua pa marrë përgjegjësi.
Komuna e Prizrenit reagoi menjëherë dhe, që në mëngjesin e së dielës, ekipet përgjegjëse i sanuan dhe i rikthyen shtyllat në gjendje të rregullt, duke siguruar funksionin e tyre dhe ruajtjen e estetikës së zonës historike.
