7.9 C
Prizren
E diel, 30 Nëntor, 2025
type here...

Sport

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

By admin

Karateisti kosovar Islam Selmani sot luftoi në finale të Kampionatit Botëror në Kajro dhe nuk mundi ta kaloi garuesin nga Turqia Eray Samdan

Kështu, Selmani zuri vendin e dytë, raporton PrizrenPress.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake
Next article
Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Të dielen parashihet të mbajë mot i vranët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të...
Lajme

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24-orëve të fundit, janë shqiptuar 1231 gjoba trafiku. Në raport shtohet edhe se gjatë kësaj kohe kanë ndodhur...

Bashkimi vazhdon serinë e fitoreve

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Komuna e Prizrenit ka filluar sanimin e dëmeve nga reshjet e shiut

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

“Shpati ktheu sytë nga djali në momentet e fundit”, rrëfimi rrëqethës i mikut të artistit

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Abdixhiku kandidat për kryeministër, fton Limajn, PSHDK-në, PD-në e AKR-në për koalicion parazgjedhor

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne