Abdixhiku në Prizren, kritikon VV’në: 6 vite dështime dhe patriotizëm fals, Serbinë e përmendin për propagandë

LDK-ja ka publikuar një video ku kritikohet qeverisja e fundit, duke e cilësuar si “6 vite dështimesh me fatura më të shtrenjta”, raporton GazetaBlic.

Sipas partisë, patriotizmi i qeverisë aktuale është i falsifikuar, ndërsa Serbia përmendet vetëm për propagandë.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka folur hapur për këto çështje gjatë një takimi në Prizren.

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Në kuadër të shënimit të “Ditës së Forcës”, Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, vizitoi sot kazermën e FSK-së “Lidhja e Prizrenit”. Ai...
24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

24-orëshi i ditës së djeshme ka shënuar rreth 44 aksidente trafiku në vend.   Sipas raportit të Policisë, një aksident ishte me fatalitet, 22 me të...

Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Osmani viziton Dragashin: Sharri ka traditë e bukuri të jashtëzakonshme

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

Ballkani për herë të parë bëhet me trajner të huaj

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut

Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje

