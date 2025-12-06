7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
Drini i Bardhë mbyll sezonin vjeshtor me fitore

By admin

Drini i Bardhë ka përmbyllur sezonin vjeshtor me një fitore të vlefshme në udhëtim, duke mposhtur Fushë Kosovën me rezultat 1:2.

Golat e fitores u shënuan nga Taulant Pireci, me asistimin e Besnik Krasniqit, dhe Ermal Kastrati, me asistin e Florijan Iljazit.

Ky triumf shënon një përfundim pozitiv për ekipin në Ligën e Dytë të Kosovës./PrizrenPress.com/

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit
Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

