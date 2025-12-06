7.9 C
Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

By admin

Rahoveci 029 ka realizuar një paraqitje të shkëlqyer para tifozëve të vet, duke mposhtur liderin Bashkimin me rezultat 77:72 (19:17, 21:17, 11:20, 26:18). Sfida ishte ndër më emocionueset e javës në ProCredit Superligë, me përmbysje, ritëm të lartë dhe dramë deri në sekondat e fundit, raporton PrizrenPress.

Vendasit e nisën më mirë ndeshjen, duke fituar çerekun e parë 19:17 dhe atë të dytë 21:17, për të shkuar në pushim me avantazhin 40:34. Periudha e tretë i takoi tërësisht Bashkimit, që përfitoi nga rënia e ritmit të Rahovecit dhe fitoi 11:20, duke përmbysur rezultatin.

Megjithatë, çereku i fundit ishte vendimtar. ‘Vreshtarët’ u rikthyen fuqishëm, duke fituar 26:18 dhe duke siguruar një fitore fantastike ndaj njërit prej rivalëve më të fortë të kampionatit.

Më i dalluari te Rahoveci ishte Kentrell Pullian, i cili e mbylli sfidën me 26 pikë, pesë kërcime dhe nëntë asistime. Te Bashkimi spikati Kyan Anderson me 28 pikë dhe gjashtë asistime, por kontributi i tij nuk mjaftoi për ta shmangur humbjen.

Pas kësaj ndeshjeje, Rahoveci arrin në katër fitore dhe pesë humbje, ndërsa Bashkimi regjistron humbjen e dytë radhazi pas një serie prej shtatë fitoreve radhazi./PrizrenPress.com/

