Fokus

Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

By admin

Shaqir Totaj pritet të bëjë sot betimin për marrjen e mandatit të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.

Ceremonia do të zhvillohet gjatë seancës inauguruese të Kuvendit Komunal, ku krahas tij do të betohen edhe anëtarët e rinj të kuvendit.

Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, duke fituar ndaj kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi.

Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë
Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

