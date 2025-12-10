10.3 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

By admin

Shaqir Totaj ka bërë sot betimin zyrtar për fillimin e mandatit të tij të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.

Ceremonia u zhvillua në seancën inauguruese të Kuvendit Komunal, ku morën pjesë personalitete nga institucione të ndryshme lokale dhe qendrore, duke i dhënë ngjarjes një atmosferë solemne dhe përfaqësuese.

Gjatë fjalës së tij pas betimit, Totaj theksoi se mandatin e ri do ta udhëheqë me përkushtim të plotë, duke vënë në qendër të punës interesat e qytetarëve të Prizrenit dhe projektet që synojnë zhvillimin e komunës.

Gjatë ceremonisë u betuan edhe anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal, i cili ka gjithsej 41 ulëse. Në përbërjen e re janë 3 anëtarë turq, 3 boshnjakë dhe përfaqësues të subjekteve të tjera politike.

Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, ku doli fitues përballë kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi./PrizrenPress .com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit
Next article
Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

Më Shumë

Fokus

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Zëvendësministrja e Transportit, Kaltrina Zekolli, në Click Plus në TV21, bëri të ditur se për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë 2 milionë euro.Zekolli...
Lajme

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

KRU “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se ekipet e inspektoratit po vazhdojnë aksionin e shkyçjeve nga rrjeti i ujësjellësit ndaj konsumatorëve që kanë...

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

Atmosfera festive po fillon në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne