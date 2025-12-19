Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Spitalin Rajonal të Prizrenit, ku një paciente e mitur ka ndërruar jetë derisa ishte nën trajtim mjekësor në repartin e Pediatrisë.
Burime nga spitali bëjnë të ditur për Sinjalin se më 18.12.2025, rreth orës 16:00, ka ndërruar jetë një vajzë 12 vjeçare. E mitura ishte pranuar në këtë repart një natë më parë, më 17.12.2025 rreth orës 23:30, dhe po trajtohej nga stafi mjekësor.
Sipas të njëjtave burime, rreth orës 16:00, Stacioni Policor Prizren është njoftuar për rastin, ndërsa njësitë policore kanë dalë menjëherë në Emergjencë, konkretisht në repartin e Pediatrisë, ku nga mjeku përgjegjës është konfirmuar vdekja e pacientes.
Rrethanat që kanë çuar deri te vdekja e së miturës mbeten ende të paqarta, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit janë në vazhdim.
