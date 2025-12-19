3.3 C
Prizren
E premte, 19 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Komisioni për të Pagjeturit del me raport për ecurinë e gërmimeve në Rahovec

By admin

 

Express Kredi nga BiCredit

Të mërkurën, ky komision nisi gërmimet në lokacionin e njohur si “Përzhina”, në afërsi të varrezave të qytetit, pas analizimit të të dhënave të siguruara nga arkivat ndërkombëtare me përkrahjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.

Në njoftimin e KQPZH-së, thuhet se janë gjetur dy pjesë eshtërore, të cilat janë dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Ndërkaq, gjatë ditës së djeshme po ashtu janë gjetur mbetje mortore të të paktën një individi, për të cilat dyshohet se mund t’i përkasin viktimave të luftës që figurojnë në listën e personave të zhdukur.

Gërmimet po realizohen nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, Sektori për Hetimin e Personave të Zhdukur Gjatë Luftës në kuadër të Drejtorisë së Policisë për Hetimin e Krimeve të Luftës, si dhe Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit
Next article
Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Më Shumë

Lajme

Radhë kamionësh në doganën e Vërmicës

Radhë kilometrike e kamionëve të tonazhit të rëndë raportohet se u krijuan mbrëmë në rrugën Morinë-Vërmicë, në drejtim nga Shqipëria drejt Kosovës. Siç raporton A2CNN,...
Fokus

Po restaurohet Kulla e Pjetër Prenkpalajt në Zym të Hasit

Kanë nisur dhe po vijojnë punimet restauruese në Kullën e Pjetër Prenkpalajt, një nga asetet e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje, e cila ndodhet në...

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

Kampioni i pamëshirshëm, Trepça “shkel” Yllin në Suharekë

Fisnik Rugova, MVP i javës

27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Borë e acar në ndërrimin e motmoteve, paralajmërohen temperatura deri në -20 gradë

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Një nxënës theret me thikë në Prizren

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Vjedhje e rëndë në Prizren, një personit i grabiten para të gatshme e stoli ari nga vetura, policia heton rastin

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne