Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

By admin

Në disa qytete të Kosovës është raportuar për mungesën e energjisë elektrike.

Gjendje pak më e rënduar paraqitet në Prizren në lagjen “Jeta e Re”, ku nuk ka furnizim me rrymë qe katër ditë.

Po ashtu edhe në lagjen “Ortakoll”, raportohet se nuk ka rrymë që nga ora 17:00 e ditës së djeshme, e po ashtu edhe në Zhur nga ora 09:00 e mëngjesit të ditës së djeshme.

Raportime për mungesën e energjisë elektrike ka pasur edhe në qytete tjera si Ferizaj, Suharekë etj.

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

