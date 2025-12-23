6 C
Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

By admin

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar në Pikën e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi dyshohet se i ka ofruar ryshfet një zyrtari policor gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.

Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti do të trajtohet nga organet kompetente.

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës
Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

