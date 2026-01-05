11.9 C
Prizren
E hënë, 5 Janar, 2026
type here...

Fokus

Festat e fundvitit gjallëruan turizmin në Prizren

By admin

Qyteti i Prizrenit e ka kaluar në përgjithësi mirë fundin e vitit, megjithatë problemi kryesor ka qenë mungesa e energjisë elektrike.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Shumë lagje të qytetit, si dhe fshatrat përreth, janë përballur me ndërprerje të rrymës gjatë natës së ndërrimit të motmoteve.

Kjo situatë ka shkaktuar pakënaqësi dhe irritim te qytetarët e Prizrenit.

Qytetin e kanë vizituar shumë turistë, e më shumë nga Shqipëria./klan kosova

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fshatrat e Dragashit përballen me ndërprerje të shpeshta të rrymës
Next article
52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Më Shumë

Sport

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Xhudistja legjendare kosovare, Nora Gjakova, ka njoftuar sot zyrtarisht përfundimin e karrierës së saj sportive, duke mbyllur një nga kapitujt më të suksesshëm në...
Lajme

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Është arrestuar një person në Prizren, pasi i njëjti në një restorant ka shtënë me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave. Policia ka...

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Kolona të gjata në pikat kufitare, pritjet deri në 1 orë e gjysmë për dalje nga Kosova

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Viti i ri nis me temperatura deri në -9 gradë Celsius

Plumbi qorr godet veturën në Suharekë

Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

I jepet lamtumira e fundit ish-kryekuvendarit, Nexhat Daci

Prizreni i mbushur me qytetarë në ditën pas Vitit të Ri

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

100 aksidente veç të hënën në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne