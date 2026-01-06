Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Në uebfaqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tashmë mund të shihet edhe se cilët kandidatë për deputetë kanë arritur të sigurojnë ulëse për legjislaturën e radhës.
Sipas rezultateve të deritanishme, VV ka marrë 57 deputetë, PDK 23 deputetë, LDK 14 deputetë dhe AAK 6 sosh.
Deputetët e VV-së:
ALBIN KURTI, GLAUK KONJUFCA, ALBULENA HAXHIU, HEKURAN MURATI, DONIKA GËRVALLA- SCHËARZ, XHELAL SVEÇLA, HAJRULLA ÇEKO, AVNI DEHARI, MIMOZA KUSARI LILA, EJUP MAQEDONCI, SHQIPE MEHMETI SELIMI, ANDIN HOTI, ARBEN VITIA, SARANDA BOGUJEVCI, ALBAN BAJRAMI, EDONA LLALLOSHI, MEFAIL BAJQINOVCI, NEZIR KRAKI, RUFKI SUMA, JETA STATOVCI, ADRIANA MATOSHI, ARMEND MUJA, ARDIAN GOLA, HAXHI AVDYLI, ADELINA GRAINCA, BLERIM GASHI, ALBENA RESHITAJ, TAULANT KELMENDI, FATOS GECI. FITORE PACOLLI DALIPI, AGIM BAHTIRI, ARTANE RIZVANOLLI BERISHA, DIMAL BASHA, ARBËR REXHAJ, LABINOTË DEMI MURTEZI, ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI, HYSEN DURMISHI, ARJETA FEJZA, ARTAN ABRASHI, ARBËRIE NAGAVCI, ENVER HALITI, LIZA GASHI, VALON RAMADANI, ADNAN RRUSTEMI, FATMIRE KOLLÇAKU, DRITA PAJAZITI, JETON RAKA, ARSIM ADEMI, ROZETA HAJDARI, FITIM HAZIRI, SALIH ZYBA, FJOLLA UJKANI, ILIR KËRÇELI, SYLEJMAN MEHOLLI, VALON HOTI, VIGAN QORROLLI, NAIM BARDIQI
Deputetët e PDK-së:
BEDRI HAMZA, ARIAN TAHIRI, PËRPARIM GRUDA, URAN ISMAILI, SALA JASHARI, VLORA ÇITAKU, ENVER HOXHAJ, ARBEN MUSTAFA, NAIT HASANI, RRAHMAN RAMA, EMAN RRAHMANI, GANIMETE MUSLIU, KUJTIM GASHI, ELMI REÇICA, ARTAN BEHRAMI, XHAVIT HALITI, BESA KABASHI RAMAJ, MERGIM LUSHTAKU, FERAT SHALA, BEKIM HAXHIU, BLERTA DELIU KODRA, ARIANA MUSLIU SHOSHI, ARBNORE SALIHU
Deputetët e LDK-së:
LUMIR ABDIXHIKU, HYKMETE BAJRAMI, UKË RUGOVA, AVDULLAH HOTI, DOARSA KICA XHELILI, KUJTIM SHALA, ANTON QUNI, ARMEND ZEMAJ, LUTFI HAZIRI, JEHONA LUSHAKU SADRIU, JANINA YMERI, BESIAN MUSTAFA ADELINA THAQI META, ERMAL SADIKU
Deputetët e AAK-së:
RAMUSH HARADINAJ, DAUT HARADINAJ, BESNIK TAHIRI, BEKË BERISHA, TIME KADRIJAJ, ALBANA BYTYQI
Deputetët nga komunitetet:
Lista Serbe: SLAVKO SIMI?, IGOR SIMI?, LJILJANA STEFANOVI?, MILAN KOSTI?, ZLATAN ELEK, MILJANA NIKOLI?, SRDJAN POPOVI?, BRANISLAV NIKOLI?, VERICA ?ERANI?.
Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë: NENAD RAŠI?
KDTP: F?KR?M DAMKA, ERGÜL MAZREK
Koalicioni Vakat: RASIM DEMIRI
Partia e Re Demokratike: EMILIJA REDŽEPI
IRDK: ELBERT KRASNIQI
SDU: DUDA BALJE
PLE: VETON BERISHA
PSA: ARTAN ASLLANI
Partia Unike Gorane: ADEM HODŽA
Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës: ERXHAN GALUSHI
