Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Komuna e Malishevës ka lëshuar një apel për qytetarët që jetojnë pranë lumit Mirusha, pas reshjeve të shumta të 24 orëve të fundit.
Qytetarët e fshatrave Mirushë, Lubizhdë, Turjakë, Dmanek dhe Bubël këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e institucioneve përkatëse.
“Shtabi Emergjent ka vlerësuar se, si pasojë e reshjeve të vazhdueshme, ekziston mundësia e rritjes së nivelit të ujit në lumin Mirusha. Qytetarët që jetojnë në afërsi të lumit këshillohen të tregojnë kujdes dhe të jenë të informuar për zhvillimet e mëtejme”, thuhet në njoftimin e Komunës së Malishevës.
Ekipet emergjente janë në terren dhe po angazhohen në pastrimin e urave nga mbeturinat dhe trungjet e drunjve, si dhe në përgjigje të thirrjeve të qytetarëve.
Komuna gjithashtu rekomandon shmangien e lëvizjeve të panevojshme dhe përdorimin e rrugëve alternative kur është e nevojshme./PrizrenPress.com/
