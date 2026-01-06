9.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

By admin

Komuna e Malishevës ka lëshuar një apel për qytetarët që jetojnë pranë lumit Mirusha, pas reshjeve të shumta të 24 orëve të fundit.

Qytetarët e fshatrave Mirushë, Lubizhdë, Turjakë, Dmanek dhe Bubël këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e institucioneve përkatëse.

“Shtabi Emergjent ka vlerësuar se, si pasojë e reshjeve të vazhdueshme, ekziston mundësia e rritjes së nivelit të ujit në lumin Mirusha. Qytetarët që jetojnë në afërsi të lumit këshillohen të tregojnë kujdes dhe të jenë të informuar për zhvillimet e mëtejme”, thuhet në njoftimin e Komunës së Malishevës.

Ekipet emergjente janë në terren dhe po angazhohen në pastrimin e urave nga mbeturinat dhe trungjet e drunjve, si dhe në përgjigje të thirrjeve të qytetarëve.

Komuna gjithashtu rekomandon shmangien e lëvizjeve të panevojshme dhe përdorimin e rrugëve alternative kur është e nevojshme./PrizrenPress.com/

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës
Prizren, ndërprerje e mundshme e ujit për shkak të reshjeve

