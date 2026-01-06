9.5 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Lajme

Duda Balje siguron ulëse në Kuvendin e Kosovës

By admin

Duda Balje ka arritur të sigurojë ulëse në Kuvendin e Kosovës.

Kjo u konfirmua nga rezultatet e fundit të përditësuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Sipas KQZ-së, Balje është zgjedhur deputete për këtë legjislaturë në Parlament.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC
Next article
Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës

Më Shumë

Lajme

Mbi 2 orë pritjet e mërgimtarëve për të dalë nga Kosova

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat, duke njoftuar se është rritur koha e pritjeve në disa pika kufitare për të dalë...
Fokus

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Ka vdekur në QKUK një burrë nga Dragashi, i cili ishte rrëzuar teksa po punonte në shtëpi.   Policia ka bërë të ditur se trupi i...

I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

52 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Rahoveci rikthehet në parket, të mërkurën përballet me Borën në Kupën e Kosovës

Dhjetë dëshirat e mia për vitin 2026

Aksident mes tri veturash në Rahovec

Gjendja në Semetisht të Suharekës pas vërshimeve

Apel për kujdes ndaj qytetarëve që jetojnë pranë lumit Mirusha pas reshjeve të fundit

Ylli ndahet me Joe Reece

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne