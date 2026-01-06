9.4 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Sport

Liria prezanton Muhamed Useinin

By admin

Liria e Prizrenit ka prezantuar zyrtarisht mbrojtësin me përvojë, Muhamed Useini, i cili i bashkohet klubit pas angazhimit të fundit te Llapi.

Useini ka një karrierë të pasur në futboll, duke qenë pjesë e skuadrave të njohura si Shkëndija, Renova, Gjilani dhe Prishtina.

Me eksperiencën, stabilitetin dhe lidershipin e tij, Muhamed Useini pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për repartin defensiv të Lirisë në vazhdim të garave./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pranon mandatin e dytë si drejtoreshë e Arsimit, Veselaj-Gutaj: Do të punoj për një arsim të fortë, modern dhe të drejtë për të gjithë
Next article
Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Më Shumë

Lajme

Fatmir Ademaj nga LDK-ja zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Malishevës

Sot, Kuvendi i Komunës së Malishevës, e ka mbajtur mbledhjen e saj, ku është bërë zgjedhja kryesuesit të kuvendit. Me shumicë të votave të...
Lajme

Malisheva përfshihet nga vërshimet

Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime të ujit në disa zona të Malishevës, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke rrezikuar pronat e...

Liria pranë mbrojtësit me përvojë nga Superliga

Fillojnë ethet e Kupës së Kosovës

U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

Vikendi me mot të vranët dhe reshje shiu, borë e dobët në viset malore

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren

Evakuohen disa familje në Malishevë pas vërshimeve

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Nora Gjakova i jep fund karrierës sportive

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne