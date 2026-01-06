9.4 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Lajme

Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

By admin

Kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka njoftuar se kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme.

“Komuna e Malishevës ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të reshjeve të mëdha të shiut, të cilat kanë shkaktuar shumë dëme dhe kanë shqetësuar qytetarët të cilët gjatë natës dhe ditës së sotme kanë përjetuar një ndjenjë jo të mirë”, tha ai.

Ai tha se kanë kontaktuar edhe me institucionet qendrore, përfshirë Agjencinë për Menaxhim Emergjent.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria prezanton Muhamed Useinin
Next article
Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Më Shumë

Fokus

Rahovec: Babë e bir rrihen nën ndikimin e alkoolit

Policia e Kosovës gjatë ditës së premte në Rahovec ka arrestuar dy persona të dyshuar, babë e bir, pasi të njëjtit janë përfshirë në...
Fokus

Incidenti tragjik në Prizren ku vdiq fëmija njëvjeçar, policia thotë se shtëpia u përfshi nga zjarri në “rrethana të panjohura”

Një fëmijë i moshës rreth njëvjeçare vdiq dje në një shtëpi në Prizren që u përfshi nga zjarri. Ndërkaq, dy fëmijët tjerë u shpëtuan dhe...

Komuna e Malishevës fton qytetarët për kujdes pas reshjeve të shiut: Mos dilni pa nevojë

Të shtëna me armë zjarri në Prizren, dy të plagosur

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Kukësi, qyteti i parë në botë i nominuar për Nobel/ “Hapi dyert për 400 mijë njerëz”, shkruante BBC

Nisin homazhet në nderim të jetës dhe veprës së Nexhat Dacit

Viti i Ri festohet me të shtëna armësh në Prizren e Suharekë

Deri në gjysmë ore pritje për të dalë nga Kosova

Liria nis përgatitjet për stinorin pranveror

Përmbyten nënstacionet, KEDS-i ndërprenë energjinë elektrike në Rahovec, Malishevë dhe Drenas

Mbi 2 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Pasi s’e kaloi pragun, Limaj: Nuk kemi asnjë arsye të ulim kokën

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi

Telefoni i fshehur në rroba/ Parandalohet kontrabanda në Qendrën e Paraburgimit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne