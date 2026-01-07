9.5 C
Kino “Lumbardhi” në Prizren nis programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar” këtë janar

By admin

Kino “Lumbardhi” në Prizren nis këtë muaj programin e filmave të klubit “Kinemaja e Zgjeruar”, me tre shfaqje të veçanta në 9, 16 dhe 23 janar, duke filluar nga ora 19:30 në ambientet e DokuKino.

Ky program ofron një përvojë unike kinematografike, ku publiku do të ftohet të udhëtojë përtej kohës dhe hapësirës. Filmat e përzgjedhur për këtë janar do të sjellin udhëtime marramendëse, duke nisur nga rrugët misterioze e të ndriçuara zbehtë të Lisbonës, e deri në Azi dhe Afrikë, me tema që sfidojnë të shkuarën dhe eksplorojnë histori kolonialiste.

“Kinemaja e Zgjeruar” synon të ofrojë një përvojë filmike më të thelluar, ku koha duket të qëndrojë pezull, ndërsa publikun e fton të reflektojë mbi rrëfimet dhe mesazhet e secilit film.

Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të bëhen pjesë e këtij udhëtimi kinematografik dhe të shijojnë filma që lidhin kulturën, historinë dhe emocionet në një eksperiencë të vetme vizuale.

