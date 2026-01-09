4 C
Situata e ujit në rajonin e Prizrenit: Ku mund të pihet dhe ku jo

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar qytetarët për gjendjen aktuale të furnizimit me ujë në rajonin e Prizrenit, bazuar në analizat laboratorike të fundit dhe monitorimin e vazhdueshëm të burimeve të ujit.

Sipas njoftimit, ka përmirësim të dukshëm të cilësisë së ujit në burimet ‘40 Burimet’ në Prizren.

“Megjithatë, sipas rezultateve të fundit të analizave laboratorike, uji ende nuk i plotëson standardet e plota për përdorim për pije. Rekomandohet që deri në njoftimin e radhës, uji të përdoret vetëm për nevoja sanitare/higjienike”, thuhet në njoftimin e kompanisë, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë, 14 fshatrat e regjionit të Hasit dhe Vërrinit, të cilat furnizohen nga burimi i Sozit: “Janë plotësisht brenda standardeve dhe uji mund të përdoret pa kufizim për pije”.

Fshatrat Zhur, Vermicë, Dobrushte dhe Shkozë, të furnizuara nga burimi i Vermicës: “I plotësojnë të gjitha standardet për përdorim të ujit për pije”.

Në burimin e fshatit Muradem: “Niveli i turbullirës vazhdon të jetë i lartë; për këtë arsye furnizimi ende nuk është rikthyer”.

Për Njësinë Operative Suharekë: “Sipas analizave të fundit, ka përmirësim të cilësisë së ujit në qytetin e Suharekës dhe në fshatin Dobërdolan. Përjashtim bën burimi i fshatit Studençan, ku, edhe pse ka përmirësim të dukshëm të cilësisë së ujit, bazuar në analizat laboratorike, uji nuk rekomandohet për pije dhe mund të përdoret vetëm për higjienë deri në njoftimin e radhës”.

Për Njësinë Operative Malishevë: “Edhe pse është evidentuar përmirësim i dukshëm i cilësisë së ujit në burime, sipas analizave të fundit uji ende nuk i plotëson standardet për përdorim për pije dhe rekomandohet të përdoret vetëm për nevoja higjienike”.

Kompania apelon tek konsumatorët të përcjellin njoftimet zyrtare në lidhje me cilësinë e ujit në të gjithë zonën e shërbimit.

“Ekipet tona janë në terren dhe po monitorojnë situatën në vazhdimësi. Për çdo ndryshim apo zhvillim të ri, konsumatorët do të njoftohen me kohë”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

