Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Kryetrajneri i klubit Drini i Bardhë, Robert Gjeraj, është shpallur Trajner i Dalluar për vitin 2025 nga Lidhja Rajonale e Futbollit në Prizren (LRF).
Ky vlerësim është një njohje për punën e tij të palodhur, përkushtimin dhe profesionalizmin gjatë këtij sezoni.
“Është një nder i veçantë për klubin që kryetrajneri ynë të shpallet Trajner i Dalluar për vitin 2025”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Gjeraj ka shprehur falënderimet e tij ndaj LRF-së, në krye me kryetarin Mirsad Çollaku, dhe gjithë ekipit për besimin dhe vlerësimin e dhënë. Ai ka theksuar se ky çmim është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë me futbollistët dhe mbështetjes së Kryesisë së Klubit.
Si trajner i Drinit të Bardhë, Robert Gjeraj mbetet i motivuar për të vazhduar punën me seriozitet, duke synuar që skuadra të arrijë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/