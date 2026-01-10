1.1 C
Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

By admin

Kryetrajneri i klubit Drini i Bardhë, Robert Gjeraj, është shpallur Trajner i Dalluar për vitin 2025 nga Lidhja Rajonale e Futbollit në Prizren (LRF).

Ky vlerësim është një njohje për punën e tij të palodhur, përkushtimin dhe profesionalizmin gjatë këtij sezoni.

“Është një nder i veçantë për klubin që kryetrajneri ynë të shpallet Trajner i Dalluar për vitin 2025”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Gjeraj ka shprehur falënderimet e tij ndaj LRF-së, në krye me kryetarin Mirsad Çollaku, dhe gjithë ekipit për besimin dhe vlerësimin e dhënë. Ai ka theksuar se ky çmim është rezultat i bashkëpunimit të ngushtë me futbollistët dhe mbështetjes së Kryesisë së Klubit.

Si trajner i Drinit të Bardhë, Robert Gjeraj mbetet i motivuar për të vazhduar punën me seriozitet, duke synuar që skuadra të arrijë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen./PrizrenPress.com/

Bora ngrin Bashkimin në Prizren

