Sport

Bashkimi triumfon në Vlorë, mposht Flamurtarin në Ligën Unike të femrave

By admin

Bashkimi ka shënuar fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Flamurtarit, duke triumfuar me rezultat 58-66, në kuadër të xhiros së katërt të Ligës Unike të femrave, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u karakterizua nga ritëm i lartë dhe rivalitet i madh, me të dy skuadrat që shkëmbyen epërsinë gjatë gjithë takimit. Periodat e para ishin mjaft të baraspeshuara, ndërsa prizrenaset treguan më shumë qetësi dhe organizim në vazhdim.

Në momentet vendimtare, Bashkimi arriti të menaxhojë posedimin, të kontrollojë lojën dhe të ruajë avantazhin, duke mos lejuar rikthimin e skuadrës vendase./PrizrenPress.com/

