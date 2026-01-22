3.9 C
Prizren
E enjte, 22 Janar, 2026
Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

By admin

Sot me fillim nga ora 13:00, në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit.

Në këtë rast akuzohen dy persona, Enes Ay dhe Hajrullah Brcani.

Kliko videon:https://www.facebook.com/share/v/1H4EfbWzEr/http://:https://www.facebook.com/share/v/1H4EfbWzEr/

I riu Auron Thaqi, vdiq më 7 korrik 2024, pasi ishte plagosur rëndë me thikë.

Ai ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

