11.1 C
Prizren
E diel, 25 Janar, 2026
type here...

FokusSiguri

Nga një muaj paraburgim ndaj 23 të dyshuarve për manipulim votash, ryshfet e kanosje

By admin

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar nga një muaj paraburgim për 23 të pandehurit që dyshohen për manipulim votash, kanosje, marrje dhe dhënie të ryshfetit.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/reel/1430800188460424

23 të pandehurve kjo masë iu caktua pas katër seancave dëgjimore të mbajtura, sipas Prorkurorisë, njofton Dukagjini.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Gjyqtarët e procedurës paraprake, kanë marrë vendim si në vijim: Njëzetenjë (21) të pandehurve, O.Sh., V.B., A:K., B.B., A.H:, A.K., Gj.Sh., L.K., B.Xh., E.G., I.P., I.H., A:D., dhe B:B., D.Sh., J.H., S.B:, A.L., Q.K., A.V., M.J., u është caktuar masa e paraburgimit, në kohëzgjatje prej një (1) muaji, e cila mund të zgjasë deri më datën 23.02.2026 për shkak të dyshimi të bazuar se secili veç e veç ka kryer veprën penale, falsifikimi i rezultateve të votimit nga neni 216 par. 2 lidhur me nenin 31 të KP-së”.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Ndaj një (1) të pandehure, A.V.,, i është caktuar masa e paraburgimit, në kohëzgjatje prej një (1) muaji, e cila mund të zgjasë deri më datën 23.02.2026 për shkak të dyshimi të bazuar se ka kryer veprat penale penale, falsifikimi i rezultateve të votimit nga neni 216 par. 2 të KP-së, dhe marrja e ryshfetit, nga neni 422 paragrafi 1 të KP-së”.

“Ndaj një (1) të pandehuri G.P., (në cilësinë e vëzhguesit) i është caktuar masa e paraburgimit, në kohëzgjatje prej një (1) muaji, e cila mund të zgjasë deri më datën 23.02.2026 për shkak të dyshimi të bazuar se ka kryer veprat penale penale, Kanosja nga neni 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 te KP-së, dhe Dhenia e ryshfetit, nga neni 422 paragrafi 1 te KP-së”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohen tre burra në Prizren pasi e rrëmbyen dhe e rrahën një person
Next article
Të shtëna me armë në Suharekë, arrestohen tre persona

Më Shumë

Fokus

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Avokatët e disa personave të arrestuar nën dyshimet për manipulim votash i janë drejtuar me ankesë gjykatës, duke ngritur shqetësime për kushtet e trajtimit...
Lajme

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Sot në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe në disa rajone me vranësira të pakta. Do të jetë mjaft ftohtë sidomos mëngjesi...

Luan Durmishi hyn në garë për San Marinon në Eurovision 2026

Dënime deri në 5 vjet burgim për ata që prekin vullnetin qytetar

Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Dyshime për manipulim votash, policia konfirmon se po kryhen bastisje në Prizren

Prokuroria në Prizren me aksion për manipuluesit me vota

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

Autoambulanca mbërrin në Gjykatën e Prizrenit, dikujt dyshohet se iu përkeqësua shëndeti

Kryeziu: Skema kriminale e vjedhjes së votave i paska shtrirë duart edhe në Malishevë

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne