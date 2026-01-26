8.3 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

Rozë

Drake me kapelë me flamurin shqiptar, fansat reagojnë masivisht

By admin

Reperi i njohur kanadez Drake ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij me një postim të publikuar së fundmi në rrjetin social Instagram, ku shihet duke mbajtur një kapelë me flamurin kombëtar shqiptar dhe simbolin e shqiponjës dykrenare.

Pamja ka ngjallur reagime të shumta, veçanërisht nga fansat shqiptarë, të cilët e kanë mirëpritur këtë gjest si një shenjë vlerësimi ndaj kulturës shqiptare.

Kjo nuk është hera e parë që artisti shfaq elemente që lidhen me Shqipërinë. Edhe më herët, Drake ishte fotografuar me një xhaketë me motive shqiptare, duke dëshmuar se raporti i tij me simbolikën kombëtare shqiptare nuk është rastësor.

Me këto paraqitje, reperi kanadez vazhdon të shihet nga publiku shqiptar si një figurë miqësore ndaj kulturës dhe identitetit kombëtar.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Derbi i çikave sot në kryeqytet

Më Shumë

Fokus

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Avokatët e disa personave të arrestuar nën dyshimet për manipulim votash i janë drejtuar me ankesë gjykatës, duke ngritur shqetësime për kushtet e trajtimit...
Lajme

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Policia e Kosovës (PK) njofton se disa zyrtarë policorë janë sulmuar në Polishtë të Prizrenit derisa po intervenonin në një rast të dhunës në...

Kërkohet paraburgim për 11 persona të dyshuar për manipulim të votave

Zjarrfikësit e Suharekës përfitojnë pajisje të reja nga mërgimtarët në Zvicër

Një muaj paraburgim të dyshuarin për vrasjen e nënës në Dragash

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Hajnia që poshtëroi votën

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Trepça fiton derbin ndaj Bashkimit

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Arrestohet i afërmi i Fetah Paqarizit, dyshime për presion dhe ryshfet në Prizren

Aksioni mbi falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Prizren, Prokuroria e Policia në konferencë për media

Aksident mes tri automjeteve në Mamushë, lëndohen gjashtë persona

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

Fitorja e pestë radhazi e Yllit

S’iu bindën, fyen dhe lënduan një polic – arrestohen dy persona në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne