Derbi i çikave sot në kryeqytet

Superliga e Femrave në basketboll sjell sot një përballje mjaft tërheqëse, ku KBF Prishtina dhe KBF Bashkimi do të maten mes vete në derbin e javës.
Takimi zhvillohet sot, me fillim nga ora 17:30, në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, raporton PrizrenPress.
Të dyja skuadrat hyjnë në këtë ndeshje me bilanc të njëjtë pas 13 xhirove, me nga 9 fitore dhe 2 humbje, çka e bën këtë duel edhe më interesant dhe vendimtar për renditjen.
Pritet një ndeshje me ritëm të lartë, rivalitet të fortë dhe emocion deri në fund./PrizrenPress.com/
