Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore

Gjatë fundjavës parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me riga shiu, ndërsa reshje bore pritet të ketë gjatë ditës së diel.
Sipas parashikimeve meteorologjike, të shtunën moti do të jetë i vranët, me intervale të shkurtra me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 5 deri në 8 gradë. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 5 metra në sekondë.
Të dielën parashihet mot kryesisht i vranët, me riga shiu dhe reshje bore në disa zona. Temperaturat minimale do të zbresin nga -1 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 1 deri në 3 gradë. Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1 deri në 7 metra në sekondë.
