9 C
Prizren
E shtunë, 31 Janar, 2026
type here...

Lajme

KQZ shpall rezultatet përfundimtare: ky është rezultati i partive kryesore

By admin

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, ka shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

Rezultati për subjektet kryesore që kanë marrë pjesë në zgjedhje:

Lëvizja Vetëvendosje 51.10%

PDK 20.19%

LDK 13.24%

AAK 5.50%

Lista Srpska 4.49%

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fundjavë me mot të vranët, shi dhe reshje bore
Next article
Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

Më Shumë

Lajme

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

Agron Kuzhnini, anëtar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, ish-kandidate e Asamblesë Komunale...
Lajme

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Në mesin e komisionerëve të liruar nga masa e ndalimit në Prizren është edhe Blerta Bislimaj. Lajmin për lirimin e Bislimajt e ka bërë të...

Kërkohen hetime edhe për votat e zgjedhjeve lokale në Prizren

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Caktohet masa e paraburgimit për 15 kryesues të votave që u arrestuan në Malishevë

Totaj tregon se punimet për rehabilitimin e “Kejit” në Shadërvan janë drejt përfundimit

Familjarët e të ndaluarve në Prizren u ankuan në KMDLNJ për shkelje të të drejtave

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Prokuroria interviston komisionerët për dallaveret me vota në Malishevë

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

Bashkimi gati për sfidën ndaj Tiranës në Prizren

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Jo veç Prizreni, të gjitha komunat nën ‘llupën’ e Prokurorisë për manipulim votash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne