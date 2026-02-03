9.5 C
Sport

Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

By admin

Koha është për gjysmëfinalet e Kupës së Kosovës në basketboll që premtojnë spektakël.

Pas sfidave shumë interesante në çerekfinale, katër skuadrat më të mira premtojnë angazhim maksimal e spektakël të basketbollit.

Gjysmëfinalja e parë do të jetë ndërmjet Bashkimit dhe Sigal Prishtinës, dy skuadra me traditë në basketbollin e Kosovës, që e duan finalen dhe trofeun e çmuar të basketbollit të Kosovës. Prizrenasit në çerekfinale eliminuan GO+ Pejën, kurse prishtinasit eliminuan Vëllaznimin.

Trepça-Bora po ashtu do të jetë një përballje interesante, me mitrovicasit që synojnë të mbrojnë trofeun, si dhe me prishtinasit që synojnë finalen e parë të Kupës. Mitrovicasit në çerekfinale eliminuan Golden Eagle Yllin, kurse kryeqytetasit eliminuan Rahoveci 029.

Ashtu si në çerekfinale, edhe në gjysmëfinale zhvillohen nga dy ndeshje, vajtje-ardhje dhe skuadra më e mirë nga dy takimet kalon në finale.

Edicionin e kaluar Trepça kishte mundur Bashkimin në finale 85:79.

Gjysmëfinalet e Kupës

E mërkurë

18:45 Bashkimi – Sigal Prishtina

18:45 Trepça – Bora

