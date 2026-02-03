9.5 C
Prizren
E martë, 3 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

ZRrE-ja: Në mars vendimi i ri për çmimin e rrymës

By admin

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) ka konfirmuar se lajmet që kanë qarkulluar dje për mos shtrenjtim të tarifave te energjisë elektrike nuk kanë të bëjnë me shtrenjtimin apo jo të tarifave të përgjithshme të gjithë konsumatorëve, por lidhën vetëm me tarifat e bursës ndërkombëtare të rrymës, ku Kosova dhe bizneset bëjnë shit-blerjen e saj.

ZRrE-ja ka thënë për “RTV21” se aplikimet për shtrenjtim të tarifave të operatoreve energjetik si KOSTT, KEDS, KESCO janë në fazën e shqyrtimit.

 

“Informacioni i shpallur lidhet me kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave për Operatorin e Nominuar të Energjisë Elektrike (ALPEX) dhe konfirmimin e tarifave për vitin 2026, të cilat do të mbeten të pandryshuara krahasuar me periudhën paraprake. Ky vendim nuk ka të bëjë me tarifat për operatorët e tjerë të energjisë, si KOSTT, KEDS dhe KESCO, të cilat janë ende subjekt i një procesi të rishikimit dhe vlerësimit të aplikacioneve për të hyrat e lejuara maksimale”, kanë njoftuar ZRrE-ja.

 

Ndërsa një vendim për shtrenjtim apo jo te rrymës për te gjithë konsumatorët pritet të merret në muajin mars. Ndërkohë qytetarët do të pranojnë faturat e energjisë elektrike me tarifa të reja që nga muaji prill. Ditë më parë është konfirmuar se KESCO ka kërkuar një shtrenjtim të rrymës prej 21 për qind, një ndër arsyetimet e tyre ishte edhe rritja e pagës minimale fillimisht prej 425 euro e më pas 500 euro.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

 

 

 

 

 

Previous article
“Drejtësi, jo politikë” i 17 shkurtit merr përkrahjen e Bali Muharremajt
Next article
Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

Më Shumë

Kulture

Statujë për Ismail Kadarenë në vendin e kafes së tij të përditshme te Liqeni Artificial

Në 90-vjetorin e lindjes së Ismail Kadaresë, miqtë dhe familjarët kanë përjetësuar kujtimin e kolosit të letërsisë shqiptare me një statujë bronzi të vendosur...
Sport

‘Një ekip, një qytet, një qëllim’: Bashkimi pret Sigal Prishtinën në gjysmëfinale

Bashkimi i Prizrenit do të presë të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi”, me fillim nga ora 18:45, skuadrën e Sigal Prishtinës në ndeshjen e...

Demetrius Conger përforcon Yllin

Bashkimi dominon Tiranën

Malishevë, 225 kërkesa për kompensim të dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në janar

Të dënuarit në burgun e Prizrenit certifikohen për “menaxhim të zemërimit”

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video

Flaka Loxha e bronztë në Sofia European Open 2026

Monitorim dhe reagim në kohë: QRTK-ja mbron asetet kulturore të Prizrenit

“Flaka e Janarit” në Rahovec, përkujtohen katër heronjtë e lirisë

I dënuari nga Suhareka gjendet pa shenja jete në Burgun e Sigurisë së Lartë në Gërdoc

27-vjet nga masakra në Rogovë të Hasit

KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit

Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë: Orari i syfyrit dhe iftarit

Gjysmëfinalet e Kupës që premtojnë spektakël

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne