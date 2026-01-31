9 C
Prizren
E shtunë, 31 Janar, 2026
type here...

Fokus

Xhavit Ukaj i LDK-së për manipulimet me vota në Prizren: Kam qejf me më thirrë Prokuroria

By admin

Xhavit Ukaj nga LDK para mbledhjes së Kuvendit të kësaj partie është pyetur rreth manipulimeve me vota në Prizren, raporton Ekonomia Online.

Ukaj tha se do të dëshironte ta thërriste për dëshmi Prokuroria, ndërsa tha se e rëndësishme është që LDK-së s’i ka humbur asnjë votë.

Ukajt, i cili vjen nga dega e Prizrenit, iu hoqën mbi 1628 vota nga ky proces.

“Hajdni në Prizren e jap një deklaratë tjetër. Unë kam qef me m’thirrë prokuroria. Qato po e pres, me m’thirrë edhe me ja dëshmu se ku kam qenë unë qe katër muaj edhe çfarë probleme kom pasë”.

Ukaj tha se është i lumtur që s’kanë humbur votat e partisë dhe që kandidatët për deputetë që kanë fituar ulëse janë prapë të njëjtit edhe pas rinumërimit.

“Nuk ka ndryshim të kandidaturave asnjë. Të njëjtit deputetë që kanë fituar edhe pas rinumërimit janë të njëjtit deputetë. A jeni të kënaqur ju gazetarët?”, i pyeti gazetarët e pranishëm Ukaj.

Marketing

https://prizrenpress.com/428407-2j/ https://prizrenpress.com/krijojme-webfaqe-per-biznese/

 

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum
Next article
Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit

Më Shumë

Fokus

Arrestohen tre burra në Prizren pasi e rrëmbyen dhe e rrahën një person

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar tre burra në Prizren pasi të njëjtit kishin rrëmbyer një burrë tjetër. Siç bëhet e...
Lajme

Policia nuk ndalet: Identifikohen pesë të dyshuar për vjedhje në Suharekë

Gjatë kësaj jave, Sektori i Hetimeve i Stacionit Policor në Suharekë ka arritur të identifikojë pesë persona të dyshuar për përfshirje në raste të...

Aksioni kundër manipulimit të votave, ndalohen katër kryesues dhe një koordinator i KKZ-së në Prizren

Avokatët ankohen: Të arrestuarit pa ushqim dhe pije që nga mëngjesi

Projektet e restaurimit dhe konservimit – prioritet i QRTK-së në Prizren gjatë vitit 2025

Publikohen pamjet e aksidentit në Mamushë, polici shpëton për pak sekonda nga goditja

Bashkimi – Sigal Prishtina, dueli tradicional në Prizren

Këta janë 120 deputetët e legjislaturës së re të Kuvendit

Bastiset shtëpia e kryeshefit “Ekoregjioni” në Prizren, Burim Shala

“Një masakër e përgjakshme po përgatitet kundër shqiptarëve në Kosovë”, zbulohet letra e Kadaresë për Presidentin Bush në 1991

Përçarje/ Japin dorëheqje dy kryetarë të nëndegëve në LDK-në e Prizrenit

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Arrestohet kryetari i KKZ-së në Prizren, Nysret Bytyqi

Kushtetuesja merr vendim: Zgjedhja e Nenad Rashiqit si nënkryetar i Kuvendit ishte jokushtetuese

I hiqen edhe disa vota Fetah Paçarizit, ky është rezultati aktual

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne