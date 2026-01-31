Rahoveci dhe Forumi “FARDI” formalizojnë bashkëpunimin me memorandum

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, dhe kryetari i Forumit Anadrini (FARDI), Qerim Kadiri, dje, kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, përmes të cilit synohet realizimi i iniciativave dhe projekteve të përbashkëta.
Sipas njoftimit të komunës, marrëveshja parasheh mbështetje institucionale dhe logjistike nga ana e komunës, si dhe forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimit në fusha të ndryshme.
“Komuna e Rahovecit do të ofrojë mbështetje institucionale dhe logjistike, ndërsa përmes këtij partneriteti forcohet bashkëpunimi dhe zhvillimi në fushëveprimtari të ndryshme”, njofton Komuna e Rahovecit./PrizrenPress.com/
