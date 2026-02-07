9 C
Prizren
E shtunë, 7 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Distria e artë në Paris

By admin

Xhudistja Distria Krasniqi ka fituar medaljen e artë në Paris Grand Slam 2026.

Distria ishte e lirë në xhiron e parë, në xhiron e dytë fitoi me Ippon ndaj Alicia Marques nga Franca. Kurse, në çerekfinale ajo mposhti me Wazaari, Larissa Pimenta nga Brazili.

Në gjysmëfinale Distria mposhti me Yuko, Amandine Buchard nga Franca.

Ndërsa në finale, Disi mposhti me Ippon Ariane Toro Soler nga Spanja, dhe i solli Kosovë edhe një medalje të artë./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë
Next article
Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Më Shumë

Fokus

Veshja tradicionale e Hasit nis rrugëtimin drejt UNESCO-s/Video

Veshja tradicionale e Hasit, një ndër më të vjetrat në trojet shqiptare, pritet të nisë rrugëtimin drejt UNESCO-s. Për të siguruar pranimin e saj...
Fokus

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Ekipet e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren janë në terren, të angazhuara çdo ditë në procesin e rivlerësimit të aseteve të trashëgimisë...

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Superduel në basketboll: Ylli dhe Bashkimi matin forcat sonte

Zgjidhet kryetari i Këshillit të Prindërve në nivel komunal në Suharekë

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Fytyrat e para të Radio Televizionit të Prishtinës

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Hetime për vdekjen e një personi në Rahovec

Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Fikrim Damka humb mandatin pas rinumërimit, Pula: Duhet të intervistohet

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne