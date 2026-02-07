Policia e Kosovës ka njoftuar se vetëm gjatë muajit janar, përmes pajisjeve inteligjente dhe radarëve mobilë, janë shqiptuar gjithsej 1 mijë e 128 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut.
Sipas njoftimit, nga ky numër, 545 gjoba janë dërguar me postë në adresë të pronarëve të mjeteve.
“Respektimi i rregullave të trafikut – shpëton jetën tuaj!”, thuhet në njoftimin e policisë.
