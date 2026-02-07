Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Në pranverën e vitit 1911, mësuesi dhe poeti Palok Traboini, në atë kohë sekretar personal i Ded Gjo Lulit, ndërsa udhëtonte nëpër Dalmaci, solli me vete tre flamuj shqiptar dhe ia dorëzoi Ded Gjo Lulit të Hotit, Dok Ujkës së Grudës dhe Prel Lukës së Triepshit.
Flamujt ishin fabrikuar në Vjenë të Austrisë me kërkesë të fisnikut me prejardhje shqiptare, Aladro Kastriotit dhe ishin dhuratë për kryengritësit shqiptarë të Malësisë.
Një nga flamujt u shpalos në Hot më 6 prill 1911 nga Kol Ded Gjoni, i biri i Ded Gjo Lulit dhe më vonë u ngrit disa herë nga luftëtarët e tij në majë të Bratilës.
Dëshmia e vetme e këtyre flamujve është kjo foto, e kapur nga Kel Marubi në vitin 1911, e cila ruhet në Muzeun Marubi në Shkodër.
