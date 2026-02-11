11.3 C
Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

By admin

Një total prej 43 ndërtesash publike në Prizren, përfshirë 25 qendra shëndetësore dhe 18 shkolla do të renovohen përmes Programit Rajonal të Efiçiencës së Energjisë të financuar nga Bashkimi Europian, nën kornizën WBIF – Western Balkans Investment Framework, ka bërë të ditur sot Zyra e BE-së në Kosovë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Ky investim prej 5 milionë eurove, që kombinon një grant të BE-së me një hua nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), do të përmirësojë kushtet e kujdesit shëndetësor dhe të mësimdhënies, do të rrisë efiçiencën e energjisë, do të ulë ndotjen e ajrit dhe do të gjenerojë kursime afatgjata për buxhetet publike”.

Krijojmë webfaqe për biznese

Hubert Perr, Shefi i seksonit të bashkëpunimit i BE-së në Kosovë, mori pjesë në nënshkrimin e kontratave për punët nga Komuna e Prizrenit.

Në dhjetor 2025, kontrata të ngjashme të financuara nga BE-ja për 20 ndërtesa publike në Prishtinë u nënshkruan nën të njëjtin program.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Me 3.7 miliardë euro të investuar që nga viti 1999, BE-ja tha se është partneri më i fuqishëm i Kosovës dhe ofruesi më i madh i ndihmës financiare.

