10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se ka pritur përfaqësuesen e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, me të cilën ka diskutuar për organizimin e marshit qytetar “Drejtësi, jo politikë”.

Ky marsh do të mbahet më 17 shkurt, në orën 14:00, në Prishtinë, raporton PrizrenPress.

“Mbështesim fuqishëm këtë iniciativë dhe besojmë në drejtësi të paanshme për ish-krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, që po përballen me proces gjyqësor në Hagë. Kjo është një kauzë që tejkalon përkatësitë partiake dhe lidhet me ruajtjen e vlerave kombëtare dhe dinjitetit të luftës çlirimtare”, ka deklaruar Totaj.

Ai ka ftuar qytetarët që në Ditën e 18-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës t’i bashkohen marshit në Prishtinë.

“Ndaj, ju ftoj që t’i bashkoheni marshit në Prishtinë, për ta dhënë mesazhin e unitetit dhe respektit për historinë tonë. Liria ka emër!”, apelon Totaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029
Next article
Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Më Shumë

Fokus

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, drejtori i shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, njoftoi se qyteti është goditur nga një tërmet me magnitudë...
Lajme

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Ekipet e KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. kanë realizuar inspektimin e rrjetit të kanalizimit në rrugën “Tahir Meha” në Prizren, në kuadër të intervenimeve të...

Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Fitore jetike e Rahovecit 029

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

14 vjet nga tragjedia në Restelicë

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne