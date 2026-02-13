Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Sot është dita e gjysmëfinaleve në Final 8 Kupën e Kosovës për Ligën e Parë te meshkujt.
Në sfidën e parë do të përballen Proton Cable Prizreni me Istogun, që pritet të jetë një ndeshe mjaft interesante.
Ndërkohë, përballja e dytë është ndërmjet Dritës dhe Boreas, sfidë që pritet të sjellë shumë emocione në Prizren, aty ku po zhvillohet Final 8 i kësaj gare shumë të rëndësishme, raporton PrizrenPress.
Orari
E premte
14:00 Proton Cable Prizreni vs Istogu
16:30 Drita vs Borea
/PrizrenPress.com/
