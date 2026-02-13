10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

By admin

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll do të zbresë sërish në parket për ndeshjen e dytë parakualifikuese drejt FIBA EuroBasket 2029, ku përballë do të ketë Sllovakinë.

Takimi do të zhvillohet më 27 shkurt 2026, me fillim nga ora 19:00, në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren, aty ku pritet një atmosferë e zjarrtë nga tifozët vendas, raporton PrizrenPress.

“Dardanët” synojnë fitore të rëndësishme në këtë fazë parakualifikuese, për të mbajtur gjallë objektivin e madh – kualifikimin në Evropianin e vitit 2029. Me 12 lojtarë të gatshëm për çdo duel dhe me mbështetjen e publikut prizrenas, Kosova kërkon të shfrytëzojë epërsinë e terrenit vendas për të siguruar pikët e plota.

Federata e Basketbollit e Kosovës ka bërë thirrje që tifozët të jenë sa më të shumtë në tribunë, për ta shtyrë ekipin drejt një tjetër suksesi në rrugëtimin evropian.

Sfida ndaj Sllovakisë konsiderohet një test i rëndësishëm për formën dhe ambiciet e përfaqësueses, në një cikël që synon të shkruajë histori për basketbollin kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren
Next article
Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Më Shumë

Fokus

Liria humb rëndë në shtëpi

Liria ka pësuar një disfatë të rëndë në Prizren, duke u mposhtur me rezultat 1:4 nga Trepça ’89, në një përballje direkte mes dy...
Kulture

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Në pranverën e vitit 1911, mësuesi dhe poeti Palok Traboini, në atë kohë sekretar personal i Ded Gjo Lulit, ndërsa udhëtonte nëpër Dalmaci, solli...

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

AME: Prizreni është zonë sizmogjene aktive

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne