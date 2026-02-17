“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Është mbajtur ditën e sotme në Prishtinë marshimi me moton “Drejtësi, jo politikë”, në krah të ish-luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të clët po gjykohen në Gjykatën Speciale të Hagës.
Marshimi i cili kulmoi në sheshin “Skënderbej” grumbulloi qytetarë të shumtë dhe politikanë, ndërkohë që valëviteshin flamuj të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të Kosovës dhe të Shqipërisë.
Protesta vjen për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Ndërkohë në shesh u vendosën edhe fotografitë e tyre.
