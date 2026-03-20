Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit me rastin e festës së Fitër Bajramit.

Gjatë kësaj vizite, ai u prit nga kryetari i KBI-së në Prizren, Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj, si dhe bashkëpunëtorë të këtij institucioni.

Totaj përcolli urimet e tij për të gjithë besimtarët e fesë islame, duke u dëshiruar dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet e tyre.

“Me rastin e Fitër Bajramit vizituam sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit, ku u pritëm nga kryetari Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorë të KBI-së. Gjatë kësaj vizite përcollëm urimet te të gjithë besimtarët e fesë islame, duke u dëshiruar dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet e tyre”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

